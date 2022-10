Israël en Libanon sluiten 'historisch' akkoord over zeegrens

Israël en Libanon hebben hun conflict over de zeegrens opgelost. De Israëlische premier Yair Lapid kondigde dinsdag aan dat de buurlanden tot een "historisch akkoord" zijn gekomen.

Dat zou voor beide landen kunnen betekenen dat ze een flinke nieuwe gasvoorraad in de zee kunnen aanboren.

Israël en Libanon hebben sinds 2020 indirecte gesprekken gevoerd onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Er waren al conflicten over de zeegrens, maar die verhevigden na de ontdekking van gas en olie in de Middellandse Zee.

Het grootste twistpunt was het Karish-gasveld. Libanon claimt een deel van het gasveld, maar zoals men van Israël gewend is claimt de Joodse Staat dat het gasveld volledig zin zijn wateren ligt. Het is niet duidelijk waar de grens nu precies komt te liggen.



De Libanese president Michel Aoun zei dinsdagochtend ook al dat hij dacht snel met een akkoord te kunnen komen. Hij zei dat het laatste voorstel "aan alle eisen voldeed". Lapid denkt dat het Israëlische parlement de overeenkomst binnen enkele weken goedkeurt.

Israël en Libanon hebben een lange geschiedenis van conflicten en oorlogen aan de grens. Het akkoord heeft nog niet alle geschillen opgelost, maar volgens Lapid kan deze nieuwe overeenkomst de stabiliteit aan de grens wel versterken. Libanon kan vooral het gas uit de Middellandse Zee goed gebruiken. Het land zit sinds 2019 in een zware financiële crisis.

