Lavrov: Rusland staat wel degelijk open voor gesprekken met het Westen

Rusland zegt wel degelijk open te staan voor gesprekken met het Westen over Oekraïne.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zegt dat zijn land daarvoor nog geen uitnodiging heeft ontvangen, nadat het Amerikaanse Witte Huis maandag had gesuggereerd dat de Russische president Vladimir Poetin niet bereid zou zijn tot een gesprek.

Een woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden zei volgens ABC News dat de oorlog in Oekraïne moet stoppen en dat de twee kampen daarom met elkaar om de tafel moeten gaan. Maar Poetin zou geen enkele aanwijzing hebben gegeven dat hij bereid is tot een "diplomatieke en vreedzame oplossing".

Volgens Lavrov liegen de Amerikanen. "Als er een voorstel komt, zullen we dat overwegen." Als het aan de buitenlandminister ligt is een ontmoeting tussen Poetin en Biden mogelijk tijdens de G20-top van volgende maand.



Erdogan

Poetin spreekt volgens het Kremlin donderdag in Kazachstan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Op de vraag of Erdogan de gesprekken tussen Rusland en het Westen zou moeten leiden, antwoordde Lavrov dat de Turkse president dit kan voorstellen aan Poetin op de bijeenkomst in Kazachstan. Die is georganiseerd door de overleggroep CICA, waar 26 Aziatische landen en één Afrikaans land (Egypte) lid van zijn.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski tekende vorige week een decreet waardoor onderhandelingen met Poetin formeel onmogelijk zijn. Een gesprek met Rusland zou pas weer mogelijk zijn onder een volgende president. Het Kremlin hekelde de Oekraïense houding en zei op zijn beurt op een volgende Oekraïense president te wachten.

© ANP 2022