Gevecht Hari-Overeem zorgt voor recordaantal abonnees Videoland

Het gevecht tussen kickboksers Badr Hari en Alistair Overeem heeft zaterdag bij Videoland voor een recordaantal nieuwe abonnees op één dag gezorgd.

De uitzending werd ook meteen de titel met de meeste streams op een dag in 2022, meldt RTL dinsdag.

Het oude abonneerecord stamt uit 2018 en werd volgens RTL met maar liefst 50 procent verhoogd. In dat jaar verscheen de populaire serie Mocro Maffia op Videoland. Hoeveel mensen zich sinds zaterdag daadwerkelijk nieuw hebben aangesloten bij de streamingdienst, is niet bekend.

Gemiddeld werd er zaterdag via Videoland twee uur en drie kwartier gekeken naar het event in het GelreDome in Arnhem.



