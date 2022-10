Minister verhoogt alarmniveau corona en roept op tot herhaalprik

Gezien het oplopend aantal coronabesmettingen verhoogt het ministerie de thermometer - die aangeeft hoe het staat met de druk op de zorg en de samenleving door het coronavirus - van 1 naar 2.

Iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden. Kwetsbare mensen worden nadrukkelijk opgeroepen de herhaalprik te halen. Zo wordt je bescherming op peil gehouden, twittert zorgminister Ernst Kuipers.

Voor iedereen geldt het advies om je aan de basisregels te houden, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van VWS. Zoals handen wassen en hoesten en niezen in je elleboog. Bij klachten wordt geadviseerd een zelftest te doen en als daaruit blijkt dat je besmet bent, moet je thuisblijven. Er moet goed geventileerd worden. Onder de basisregels vallen ook het halen van een vaccin, booster- of herhaalprik.

Impact op de zorg en samenleving

Over de hele linie is de toename van het aantal besmettingen zichtbaar, aldus de woordvoerder. Daarom is de thermometer verhoogd van 1 naar 2. Dat betekent dat de impact op de zorg en de samenleving is verhoogd en dat vooral kwetsbare mensen risico lopen. De thermometer kan oplopen tot 4, wat betekent dat de impact 'zeer hoog' is op zorg en samenleving en dat de gevolgen ervan voor iedereen merkbaar zijn.



Het aantal ziekenhuisopnames neemt snel toe, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. In de afgelopen week zijn 601 mensen vanwege coronabesmettingen opgenomen, tegen 485 een week eerder. Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg in een week tijd van 20 naar 39.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 23.693 positieve tests, het hoogste aantal sinds eind juli. Vergeleken met vorige week steeg het aantal bevestigde besmettingen met 24,5 procent. In verpleeghuizen steeg het aantal positief geteste bewoners met 23 procent.

