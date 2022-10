Regering Marokko overweegt volledige afschaffing BTW op medicijnen

De regering in Marokko overweegt de BTW op medicijnen af te schaffen in de hoop deze betaalbaar te houden.

Dat zei minister Nizar Baraka (Water en Uitrusting) tijdens een interview op MFM-radio. De voorgenomen BTW-vrijstelling zou onderdeel uitmaken van de hervormingen in de zorg en het streven van de autoriteiten om de gezondheidszorg goedkoper en laagdrempeliger te maken.

Voor sommige medicijnen in Marokko wordt momenteel al geen BTW betaalt, vooral medicijnen voor chronische aandoening zoals hoge bloeddruk, astma, diabetes en kanker zijn vrijgesteld. Maar de autoriteiten willen nu ook het BTW-tarief van 7 procent voor de overige medicijnen gaan afschaffen.

"Het besluit om de BTW op medicijnen af ​​te schaffen is terecht. Er is geen reden voor patiënten om btw te betalen over medicijnen. Bovendien heeft geen enkel Arabisch land btw op medicijnen. Marokko is de uitzondering. Het zal daarom alleen maar een terugkeer naar normaal zijn", zegt apotheker Dr. Abderrahim Derraji tegen nieuwsdienst Medias24.



Jaarlijks gaat in Marokko voor zo'n 16 miljard DH aan medicijnen over de toonbank. Het volledig afschaffen van de BTW levert dus maximaal 1,12 miljard DH op. De maatregel lijkt interessant voor burgers want die zijn aan de kassa immers minder kwijt, maar volgens de Marokkaanse Federatie van Industrie en Farmaceutische Innovatie (FMIIP) zijn er betere oplossingen.

FMIIP-voorzitter Mohamed el Bouhmadi stelt dat een lastenverlichting voor de farmaceutische industrie een grotere impact zal hebben op het prijskaartje van medicijnen. "Investeringen, met name de aankoop van machines, worden belast tegen 20 procent, en 7 procent voor grondstoffen. Daarbovenop worden er ook douanerechten betaalt". Maar volgens El Bouhmadi duurt het veel te lang voordat ondernemers de BTW terugkrijgen van de Staat. De lagere cashflow leidt volgens FMIIP tot lagere investeringen om de productie op peil te houden, waardoor het aanbod structureel achterblijft op de vraag en de marktwerking de prijs omhoog stuwt.

