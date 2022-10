10 maanden celstraf voor Spaans echtpaar wegens meebrengen hondsdolle hond uit Marokko

Het Hof van Beroep in Toledo heeft een echtpaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal 10 maanden wegens het meebrengen van een hondsdolle hond uit Marokko.

Ook moet het stel een geldboete betalen van 30.000 euro.

De zaak dateert uit het jaar 2012 toen het stel bij de terugreis uit Marokko honden meenamen naar Spanje. Een van de dieren bleek ziek te zijn, het was het eerste geval van hondsdolheid in Spanje sinds 1978.

Het echtpaar wordt grove nalatigheid verweten. Ze hadden nagelaten de nodige documenten te regelen voor het dier dat bij aankomst in Spanje meerdere minderjarigen aanviel en verwonde. Enkele slachtoffers werden in het gezicht gebeten en moesten een chirurgische ingreep ondergaan.



Het veroordeelde echtpaar reisde in december 2012 met drie honden naar Marokko maar werden op het vliegveld tegengehouden toen ze in februari 2013 probeerden terug te keren naar Spanje. Het stel had geen vaccinatiepaspoorten en serologische certificaten voor de honden. De documenten zijn vereist voor alle honden die een reis uit Marokko maken.

Het stel mocht de honden niet meenemen totdat de papier in orde werden gemaakt. Het stel bleef in Marokko maar wist in april 2013 toch Spanje te bereiken door de landgrens in Ceuta over te steken. Bij de overtocht naar het Spaanse vasteland had het stel nagelaten te vertellen dat de honden in Marokko waren geweest. Deze omzeiling van de regels werd door de rechter extra zwaar meegenomen in het vonnis.

