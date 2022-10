Turkije ziet bereidheid Rusland voor staakt-het-vuren Oekraïne

De Turkse regering stelt dat Rusland en Turkije het er over eens zijn dat er een staakt-het-vuren moet komen tussen de oorlogvoerende partijen, Rusland en Oekraïne.

Minister van Defensie Hulusi Akar zei dit na een gesprek met zijn Russische collega Sergej Sjojgoe.

Het is volgens Akar van het grootste belang mensenlevens te sparen en te streven naar vrede in de regio. Turkije probeert al sinds de inval door Rusland in Oekraïne op 24 februari te bemiddelen tussen de twee landen waar het goede betrekkingen mee heeft. Er is al eens op Turks grondgebied overleg geweest op het niveau van ministers over een eventuele beëindiging van de strijd.

Woensdag begint in Kazachstan een Aziatische conferentie waar de Russische en de Turkse presidenten, Poetin en Erdogan, in gesprek zullen gaan.

Rusland heeft maandag en dinsdag verwoestende luchtaanvallen uitgevoerd op het energienetwerk van Oekraïne. De bombardementen waren in heel het land en vaak in steden.

