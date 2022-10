Spaanse rechtbank: geen naturalisatie voor medewerker Marokkaans consulaat, vermoedelijk spion

Een medewerker van het Marokkaanse consulaat in Madrid krijgt toch niet de Spaanse nationaliteit.

Dat heeft de nationale rechtbank in Spanje besloten.

De hoogste rechtbank van het land bevestigt daarmee de beslissing van het ministerie van Justitie om de Spaanse nationaliteit te weigeren aan de medewerker van het Marokkaanse consulaat.

Volgens de Spaanse pers is de uitspraak van de rechtbank gebaseerd op een vertrouwelijk rapport van de Spaanse inlichtingendienst (CNI) dat banden aan het licht zou hebben gebracht tussen de werknemer en de Marokkaanse geheime dienst.



De hooggeplaatste consulaire medewerker is getrouwd en heeft twee kinderen. Zowel zijn vrouw als kinderen beschikken over zowel de Spaanse als de Marokkaanse nationaliteit. De man verblijft al sinds 2006 legaal in Spanje en begon in 2010 met de naturalisatieprocedure. Maar omdat hij volgens CNI spionnen zou rekruteren op het consulaat werd zijn aanvraag in 2019 definitief afgewezen. De man ging daartegen in beroep.

Volgens CNI wordt de consulaire medewerker al in de gaten gehouden sinds hij werkzaam was in het consulaat in Sevilla. "De toekenning van de nationaliteit wordt niet passend geacht om redenen van nationale veiligheid", meldde de veiligheidsdienst in 2011 al aan het ministerie van Justitie.

