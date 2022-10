Helft Marokkanen lijdt of heeft geleden aan psychische stoornis

48,9 procent van de Marokkanen ouder dan 15 jaar lijdt aan een psychische stoornis of heeft weleens psychische klachten gehad.

Dat blijkt uit onderzoek van de Sociale Economische Raad (SER). De resultaten werden maandag gepresenteerd ter gelegenheid van Internationale Dag van de Mentale Gezondheid.

Het onderzoek is volgens de Raad bedoeld om een beter beeld te krijgen van de onevenwichtigheden op het gebied van het geestelijke gezondheidsbeleid, psychische en psychologische stoornissen en zelfmoordpreventie.

Een kwart van de Marokkanen heeft weleens een depressie ervaren, 9 procent heeft weleens last van angststoornissen, 5.6 procent heeft last van psychische stoornissen en 1 procent ervaart schizofrenie.



Ondanks de hoge percentages mentale en psychologische stoornissen in het land is het aantal opgeleide professionals onvoldoende. Het land telt 35,3 miljoen mensen maar moet het doen met zes gespecialiseerde instellingen en 450 psychiaters, dat komt neer op 1,28 psychiaters per 100.000 inwoners. Van het totaal aan professionals is ook nog eens slechts 120 werkzaam in de openbare zorgsector.

Zorgminister Khalid Ait Taleb liet eerder dit jaar weten meer te zullen doen om de geestelijke gezondheidsproblemen in het land aan te pakken en wil beginnen met het vergroten van het aantal opgeleide professionals.



WHO

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat wereldwijd gemiddeld slechts twee procent van het totale zorgbudget naar geestelijke gezondheidszorg.

Ook wordt bij de behandeling van geesteszieken vaak nagelaten om te kijken naar sociaal-culturele zaken die invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid, denk daarbij aan huiselijk geweld, discriminatie en slechte arbeidsomstandigheden.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

