Franse rederij start nieuwe vrachtroute tussen Frankrijk, Spanje en Marokko

De Franse rederij CMA CGM gaat binnenkort starten met een nieuwe vrachtroute tussen Marokko, Frankrijk en Spanje.

De Franse onderneming zal vanaf november starten met 'Morocco Shuttle' voor het vervoeren van vracht vanuit de haven van Agadir naar Vendres in Frankrijk.

De nieuwe wekelijkse zeeverbinding moet de export van groenten en fruit vanuit Marokko naar Europa vergemakkelijken. Ook stoot de nieuwe route 75 procent minder CO2 uit dan het traditionele vervoer over de weg.

De wekelijkse maritieme reis zal plaatsvinden met twee vrachtschepen met een capaciteit van 1100 voet equivalente eenheden (TEU). Beide schepen varen vanuit Agadir naar Tanger-Med en passeren andere internationale havens zoals de Spaanse havens Algeciras en Barcelona.



Marokko ligt op slechts 14 kilometer afstand van Europa en dient als toegangspoort tussen Europa en het Afrikaanse continent. In de EU zitten enkele van de belangrijkste handelspartners van Marokko.

CMA CGM is sinds 1983 actief in Marokko. De Franse firma telt meer dan 1.000 medewerkers in het land en in totaal 31 maritieme diensten die de Marokkaanse havens Agadir, Casablanca en Tanger-Med bedienen.

