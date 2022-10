OM vervolgt man (19) die doorreed na aanrijding 6-jarige Naoufel

De 19-jarige man die op maandag 3 oktober een ernstige aanrijding veroorzaakte in Den Haag, waardoor de 6-jarige Naoufel zwaargewond raakte, zal worden vervolgd.

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed na het incident door en meldde zich vier dagen na de aanrijding bij de politie.

De veroorzaker heeft bekend dat hij de auto ten tijde van het ongeval bestuurde en in paniek is doorgereden. De aanrijding was op de kruising van de Loosduinseweg en de Gaslaan.

De bestuurder reed door het rode licht bij het ongeluk, meldde de politie eerder. Het gezin van de jongen stak de weg over bij een oversteekplaats voor voetgangers.



De jongen was bijna aan de overkant toen de automobilist hem aanreed. Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De man kan thuis zijn proces afwachten, het OM ziet geen juridische reden, zoals bijvoorbeeld vlucht- of herhalingsgevaar, om hem langer in voorarrest te houden.

