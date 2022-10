Libanon begint met uitzetten Syrische vluchtelingen

Libanon begint eind deze week met het uitzetten van Syrische vluchtelingen naar hun thuisland.

De Libanese president Michael Aoun heeft dit aangekondigd. De Syriërs gaan volgens hem in groepen naar Syrië terug.

Het in een slepende economische crisis verkerende Libanon is als gevolg van de Syrische burgeroorlog sinds 2011 overspoeld met Syrische vluchtelingen. De met vluchtelingen belaste minister (Issam Charafeddine) wil beginnen met het overbrengen van 15.000 Syriërs per maand. Hij vindt dat de toestand in Syrië inmiddels veilig genoeg is om er naar terug te keren. Mensenrechtenorganisaties betwisten dat.

Libanon, dat een oppervlakte van een kwart van Nederland heeft, telt naar schatting rond de 6,7 miljoen inwoners van wie er tot anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen zijn. Officieel staan sinds 2011 bijna 1 miljoen Syrische vluchtelingen geregistreerd, maar het zijn er volgens waarnemers in werkelijkheid veel meer.

Veel Syriërs beschouwen Libanon niet als het buitenland, maar als een stuk Syrië dat circa honderd jaar geleden door de toenmalige kolonist Frankrijk werd afgescheiden.

© ANP 2022