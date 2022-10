Belgische justitie onderzoekt Frans arrestatiebevel voor imam Iquioussen

De Belgische justitie gaat onderzoek doen naar het Europees aanhoudingsbevel dat Frankrijk tegen imam Hassan Iquioussen heeft uitgevaardigd.

De Frans-Marokkaanse prediker werd eind september opgepakt in België. Een maand daarvoor werd een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd door de Franse justitie.

De prediker had het land verlaten nadat zijn verblijfsvergunning niet werd verlengd en zijn uitzetting door de Franse Raad van State werd bekrachtigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tekende zijn uitzettingsbevel wegens opmerkingen die "in strijd zijn met de waarden van de Republiek".

Frankrijk rekent op de uitlevering van de imam uit België aan Frankrijk om zijn uitzetting te kunnen voortzetten maar eerst zal justitie in België moeten beslissen of de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel terecht is en of het "het ontduiken van een uitzettingsbesluit" een equivalent heeft in de Belgische wet.



"Hassan Iquioussen vertrouwt erop dat de Belgische justitie niet toegeeft aan de druk van een Franse uitvoerende macht die een mediatrofee wil hebben om een ​​rampzalige wetgevingsagenda te dienen", schrijft de advocaat van de imam, Lucie Simon, in een persbericht.

Volgens Simon is het aanhoudingsbevel ongeldig omdat zijn client op eigen houtje het Franse grondgebied heeft verlaten. "Uiteindelijk heeft Hassan Iquioussen puur en eenvoudig de Franse wet gerespecteerd door Frankrijk te verlaten voor Wallonië", aldus de advocaat.



Franse strijd tegen de islam

De Franse jacht op Iquioussen begon afgelopen winter toen de imam zijn tienjarige verblijfsvergunning wilde verlengen en hij daardoor het mikpunt werd van een gedetailleerd onderzoek. De gemeente keek onder meer naar zijn standpunten over sociale kwesties, de relatie tussen de sharia en de seculiere wetten van de Franse Republiek en de gelijkheid tussen de seksen.

Ondanks dat de imam geen strafbare feiten heeft gepleegd en nooit ergens voor is veroordeeld vond de gemeente een paar uitlatingen van de man niet passen bij de Franse waarden. Zijn verblijfsvergunning werd niet verlengd en de Franse binnenlandminister, die momenteel bezig is met een strijd tegen de islam, moslims en islamitische organisaties, besloot dat de imam het land moest verlaten.

De zaak heeft in Frankrijk voor nog meer verdeeldheid gezorgd. Critici van het Franse anti-islam-sentiment voeren aan dat de imam geen wet heeft overtreden en dat de autoriteiten zijn recht op de vrijheid van meningsuiting beperken door hem te straffen voor uitspraken die geenszins in strijd zijn met de wet.

