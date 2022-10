Aanleg gaspijpleiding Marokko-Nigeria kost 25 miljard dollar

De kosten voor de aanleg van het gaspijpleidingproject Marokko-Nigeria worden geschat op 25 miljard dollar.

Dat meldt de voorzitter het Nigeriaanse staatsenergiebedrijf NNPC tegenover nieuwsdienst Bloomberg.

"Volgend jaar nemen we een definitief investeringsbesluit. Er zijn financieringsbesprekingen aan de gang", zei Mallam Mele Kolo Kyari, zonder prijs te geven welke organisaties geïnteresseerd zijn in het realiseren van de 5.600 kilometer lange pijpleiding die aardgas langs de West-Afrikaanse kust naar Marokko en Zuid-Europa zal brengen.

Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika (zevende in de wereld) en het nieuwe megaproject moet een van 's werelds langste offshore-pijpleidingen worden. "Het project zal in fasen worden uitgevoerd, waarvan de eerste fase drie jaar zal duren en de tweede fase nog eens vijf jaar", zei Kyari.



Het prestigieuze project heeft lange tijd in de ijskast gelegen maar is de afgelopen jaren weer opgedoekt. De afgelopen maanden hebben zowel Nigeria als Marokko op zowel technisch als politiek vlak werk verzet. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari riep in de juni het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie op om te investeren in de gaspijpleiding Marokko-Nigeria. Nigeriaans gas kan de EU helpen aan een alternatief van Russisch gas.

Het project is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Buhari. De samenwerkingsovereenkomst werd in mei 2017 ondertekend en is bedoeld om de energie-autonomie van de regio ondersteunen.

© MAROKKO.NL 2022