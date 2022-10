Marokkaan riskeert 10 jaar celstraf wegens ontheiliging Chinese vlag

De politie in Hong Kong heeft dinsdag een Marokkaanse migrant opgepakt omdat hij de Chinese vlag ontheiligde.

Volgens de Chinese pers zou de 36-jarige Marokkaan in totaal 13 Chinese en 12 Hongkongese vlaggen van de mast hebben getrokken en op de weg hebben gegooid.

Het incident gebeurde zondag tijdens vieringen van de nationale feestdag van het land. Voorbijgangers belden de politie toen de man de vlaggen aan het vernielen was.

Beelden van bewakingscamera's hebben de acties van de man vastgelegd, meldt de politie in Hong Kong. De man zou alleen hebben gehandeld.



Volgens de Chinese pers is de Marokkaan sinds 2015 woonachtig in Hong Kong, werkzaam in de voedselsector en was hij tot voor kort getrouwd met een Chinese vrouw.

Het motief van de man is onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.

© MAROKKO.NL 2022