Steeds groter leeftijdsverschil tussen echtgenoten in Marokko, vrouwen kiezen vaker voor oudere man

Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen echtgenoten in Marokko is gestegen van 7,2 jaar in 2004 naar 7,9 jaar in 2018.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het bureau voor onderzoek en statistiek HCP die ter gelegenheid van Nationale Vrouwendag op 10 oktober werden gepresenteerd.

In 2004 had de helft van de getrouwde stellen in Marokko een leeftijdsverschil van meer dan zes jaar, met een gemiddelde van 7,2. Dat cijfer was in 2011 opgelopen tot 7,7 jaar en in 2018 naar 7,9 jaar.

Het gemiddelde leeftijdsverschil is in het hele land ongeveer gelijk. Kleine verschillen worden gemeten tussen inwoners van stedelijke gebieden en het platteland, in dat laatste lag het leeftijdsverschil op alle drie de meetmomenten gemiddeld 0,4 jaar hoger dan in de stad.



De toename van het gemiddelde leeftijdsverschil komt volgens de onderzoekers omdat vrouwen minder vaak met jongere mannen trouwen en steeds vaker kiezen voor een oudere man. In 2004 was 82.9 procent van de getrouwde vrouwen jonger dan hun echtgenoot, 12 procent heeft dezelfde leeftijd en slechts 5.1 procent van de vrouwen was ouder. In 2018 veranderen de verhoudingen naar respectievelijk 87.1 procent, 9.5 procent 3.4 procent.

Daarnaast neemt het percentage paren met een leeftijdsverschil van 2 tot 9 jaar af, terwijl dat van paren met een leeftijdsverschil van 10 tot 20 jaar in de loop van de tijd toeneemt.

