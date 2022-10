Zweden krijgt minderheidsregering met steun van radicaal-rechts

Zweden krijgt binnenkort een rechtse minderheidsregering.

De conservatieve Gematigde Uniepartij, christendemocraten en liberalen hebben een coalitiedeal gesloten en zullen in het parlement samenwerken met de radicaal-rechtse Zweden Democraten.

Het rechtse blok van vier partijen won ruim een maand geleden de parlementsverkiezingen na een nek-aan-nekrace. Zij bemachtigden 176 van de 349 zetels. Zweden had in de afgelopen acht jaar regeringen onder leiding van de sociaaldemocraten. De komst van een rechtse regering wordt beschouwd als een aardverschuiving in het politieke landschap.

Ulf Kristersson, leider van de Gematigde Uniepartij, kreeg na de verkiezingen de opdracht een nieuwe regering te vormen. Dat terwijl er meer stemmen naar de Zweden Democraten waren gegaan, maar de andere partijen gunden hen het premierschap niet. De coalitiepartners zullen nauw samenwerken met de Zweden Democraten, zo meldt Kristersson vrijdag.



Eerste keer

Het is voor het eerst dat de nationalistische anti-immigratiepartij direct invloed zal hebben op het Zweedse regeringsbeleid. Kristersson heeft steun van deze partij nodig om in het parlement te worden verkozen tot de nieuwe premier en opvolger van Magdalena Andersson. Het parlement in Stockholm stemt maandag over de nieuwe regering.

De aantredende regering is van plan nieuwe kernreactoren te bouwen om te voldoen aan de stijgende energievraag. In de afgelopen jaren werden zes van de twaalf kernreactoren in Zweden juist uitgeschakeld. Het land worstelt met het vinden van voldoende alternatieve energiebronnen. Het rechtse blok wil verder onder meer de belastingen verlagen, criminaliteit harder aanpakken en immigratieregels aanscherpen.

