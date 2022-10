Spaanse politie rolt grote onderwereldbank op

De Spaanse politie heeft een misdaadbende opgerold die volgens haar de grootste financier van drugshandel was in Europa.

De groep waste jaarlijks zo'n 300 miljoen euro aan drugsgeld wit, maakte de politie vrijdag bekend.

Vanuit een restaurant in Madrid bood de bende allerlei bankdiensten aan de onderwereld aan. Drugscriminelen konden via de groep, die voornamelijk uit Syriërs en Colombianen bestond, hun opbrengsten witwassen, maar ook betalingen verrichten en geld lenen. De groep was sinds 2020 actief en werkte voor criminele organisaties in meer dan twintig landen.

De organisatie werkte met een zogeheten hawala-systeem, waarbij op basis van vertrouwen en tegen commissie cashgeld aan iemand wordt gegeven. De transacties worden op lijsten bijgehouden en verrekend. In het restaurant konden klanten hun geld ophalen of afgeven. Daarnaast werden ook cryptomunten gebruikt om grote sommen geld over te maken.



Op 27 september hield de Spaanse politie bij invallen op meerdere plaatsen in het land 32 mensen aan. Ook werd meer dan 400.000 euro aan contant geld in beslag genomen en 1,5 miljoen euro aan cryptomunten geconfisqueerd.

Ook werden luxe auto's en grote hoeveelheden wiet aangetroffen.

