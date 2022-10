Vernietigend rapport Spaanse ombudsman: Spanje voerde 470 illegale pushbacks uit tijdens migrantendrama Melilla

Spaanse agenten hebben in juni 470 migranten met geweld Marokko in geduwd tijdens de massale migratiepoging waarbij tientallen mensen het leven lieten.

Dat blijk uit de eerste resultaten van het lopende onderzoek door de Spaanse ombudsman Angel Gabilondo.

Het Spaanse dagblad El Pais meldt dat zelfs gewonde migranten die er wel in slaagden Spanje binnen te komen, werden teruggedreven naar Marokko. De Spaanse grenspolitie heeft met de illegale pushbacks niet voldaan aan nationale of internationale wettelijke verplichtingen.

Op 24 juni bestormden ongeveer 1.700 migranten het gemilitariseerde grenshek dat de Spaanse exclave Melilla in Noord-Afrika scheidt van Marokko. Toen de sub-Sahara-migranten probeerden Spanje binnen te komen werden ze geconfronteerd met gewelddadige politiereacties van zowel de Spaanse als de Marokkaanse autoriteiten.



Op video's is te zien hoe tientallen gewonde en dode migranten in stapels op de grond liggen aan de Marokkaanse kant van de grensovergang, met hun handen op de rug gebonden. Volgens de Marokkaanse autoriteiten zijn 23 migranten om het leven gekomen. NGO's spreken zelfs van 37 doden.

Onderzoekscommissie CNDH

De ombudsman bevestigt in zijn bevindingen de conclusies die de speciale onderzoekscommissie van de Marokkaanse mensenrechtenorganisatie CNDH in juli al trok. De Spaanse autoriteiten werden er van beschuldigd te hebben nagelaten de grensdeuren te open om migranten in nood te helpen. De onderzoekscommissie verwees vooral naar de groep migranten die vastzat op de binnenplaats in Barrio Chino, de grensovergang waar de meeste doden vielen.



Als reactie op het rapport van CNDH verklaarde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat de werkwijze van de Spaanse agenten voldeed aan alle voorschriften, maar gaf wel toe dat er 101 pushbacks plaatsvonden.

Het kantoor van Gabilondo heeft een reeks aanbevelingen gedaan, waaronder de "dringende" ontwikkeling van nieuwe protocollen om er voor te zorgen dat eventuele pushbacks in de toekomst wel aan de wet voldoen.



Hij riep ook op tot een sterkere focus op mensenrechten en "verbetering van de behandeling van mensen die de grens oversteken of proberen over te steken".

De ombudsman benadrukt ook dat het Spaanse ministerie nog steeds niet alle beschikbare beelden heeft verstrekt.

