Werkgroep UEFA wil snel reactie FIFA over compensatiefonds Qatar

De KNVB en de andere Europese voetbalbonden hebben de mondiale federatie FIFA verzocht deze maand nog te reageren op de kwesties rondom de arbeidsmigranten in Qatar, de organisator van het komende WK.

De Europese landen, die zich hebben verenigd in een werkgroep, spraken afgelopen woensdag met vertegenwoordigers van de FIFA over onder meer het opzetten van een compensatiefonds voor arbeidsmigranten in Qatar.

De werkgroep bedankt in een verklaring de FIFA voor het constructieve en positieve overleg, waarin verschillende belangrijke onderwerpen in de dialoog over de ontwikkelingen in Qatar in aanloop naar het WK zijn besproken zoals de veiligheid, de beveiliging, de inclusie van de fans, vrouwen en lhbtqi+-groepen en -individuen, journalisten en mensenrechtenactivisten. Ook is er gesproken over het compensatiefonds voor arbeidsmigranten en de oprichting van een centrum voor arbeidsmigranten, meldt de werkgroep.

"De werkgroep verwelkomt de duidelijke toezeggingen van FIFA over de onderwerpen veiligheid, beveiliging en de inclusie van alle individuen. De groep vraagt de FIFA voor het eind van oktober te reageren op de lopende zaken rondom de arbeidsmigranten", aldus de verklaring.



Reactie

De woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond zei afgelopen woensdag nog dat de UEFA-werkgroep de antwoorden in een eerdere brief van FIFA niet bevredigend vond. "In de brief nodigde FIFA ons ook uit voor een gesprek hierover. Dit gesprek heeft plaatsgevonden, waarbij wij het belang van de bescherming van mensenrechten nogmaals hebben benadrukt." Twee dagen later heeft de werkgroep de FIFA nogmaals opgeroepen met een duidelijke reactie te komen.

Europese landen en Amnesty International dringen bij de FIFA al geruime tijd aan op het opzetten van een compensatiefonds. Dit fonds zou moeten bestaan uit minimaal 440 miljoen dollar, gelijk aan het prijzengeld voor het WK. Dat geld moet dan gebruikt worden om onder meer achterstallig loon te betalen en families van overleden arbeidsmigranten te compenseren.

© ANP 2022