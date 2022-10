Laayoune neem waterontziltingsinstallatie in gebruik

De zeewaterontziltingsinstallatie in Laâyoune heeft donderdag zijn eerste kubieke meter ontzilt water geleverd.

De installatie werd in gebruik genomen in aanwezigheid van de directeur van nationaal nutsbedrijf ONEE, Abderrahim El Hafidi. Het zal de drinkwatervoorziening van de stad en de omliggende plaatsen verbeteren.

De installatie zal dagelijks 26.000 m³ drinkwater produceren en maakt gebruik van de zogenaamde omgekeerde osmose-techniek. Het project koste meer dan 450 miljoen DH (€ 41 miljoen) en zal de drinkwatervoorziening in de stad in het zuiden van Marokko aanzienlijk verbeteren.

Met de ingebruikname van de nieuwe installatie is de productiecapaciteit van drinkwater in Laayoune opgelopen tot 66.700 m³ per dag, waarvan 52.000 m³ wordt gewonnen uit ontzilt zeewater en 14.700 m³ uit ondergrondse bronnen.



De ontziltingsinstallatie is onderdeel van het meerjarenplan van ONEE om de drinkwatervoorziening in Laayoune en de omliggende plaatsen zoals El Marsa, Foum El Oued en Tarouma te verzesvoudigen tegen het jaar 2035. De regio telt zo'n 280.000 inwoners.

Marokko heeft de afgelopen jaar een aantal belangrijke waterontziltingsinstallatie in gebruik genomen, waaronder die in Al Hoceima in mei 2020, in Tarfaya in februari 2021 en in Agadir in januari 2022.

