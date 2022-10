Spaanse regering steekt geld in onderzeese tunnelproject met Marokko

De regering in Madrid heeft het project om Spanje via een onderzeese tunnel met Marokko te verbinden weer uit de kast getrokken.

Het project wordt al meer dan vier decennia bestudeerd door beide landen maar door aanzienlijke vooruitgang op het gebied van bouwtechnieken is het prestigieuze project momenteel haalbaarder dan ooit.

Het idee van een tunnel die Afrika en Europa verbindt dateert uit 1979 maar lijkt nu weer 'boven water' te komen. Het belangrijke project was een gezamenlijk initiatief van wijlen koning Hassan II en koning Juan Carlos 1.

Om de levensvatbaarheid van het project te onderzoeken werd destijds een gezamenlijke commissie opgezet genaamd de Vereniging voor de Studie van de Straat van Gibraltar (SECEGSA). De organisatie vorig jaar voor het eerst in jaren weer bijeengekomen.



Volgens het Spaanse dagblad El Diario is SECEGSA opgenomen in de begrotingsplannen van de regering en komt de organisatie in aanmerking voor een nieuwe toewijzing vanuit het Ministerie van Verkeer.

De middelen zullen worden gebruikt om de ​​voorbereidend werken, die zo'n dertig jaar geleden werden uitgevoerd, te actualiseren door de technische vooruitgangen van de afgelopen decennia te integreren.

