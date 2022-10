Algerije zet deur weer open voor Europese auto-industrie, sluit overeenkomst met Fiat

De Frans-Amerikaans-Italiaanse autofabrikant Stellantis heeft een overeenkomst getekend met Algerije om activiteiten van het merk Fiat in de provincie te ontwikkelen.

De deal omvat een project voor de ontwikkeling in Algerije van industriële, aftersales- en onderdelenactiviteiten voor Fiat, evenals de ontwikkeling van de autosector in het land, meldt Stellantis donderdag in een verklaring.

Stellantis, met onder meer Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep en Opel, heeft geen verdere details gegeven over de activiteiten die het onder de overeenkomst zal starten. "De kwaliteit van de lopende besprekingen geeft ons vertrouwen in de ontwikkelingsvooruitzichten van het merk Fiat, dat graag zal beantwoorden aan de verwachtingen van de Algerijnse klanten", zei Stellantis-CEO Carlos Tavares.

Het ondernemingsklimaat in Algerije was de afgelopen jaren zeer moeilijk voor autofabrikanten die daar voertuigen probeerden te produceren. In 2019 verbood de Algerijnse regering de invoer van knockdown- en semi-knockdown-kits, evenals gebruikte auto's uit het buitenland. Renault, VW Group en Hyundai-Kia sloten hun fabrieken in het land in 2019 en 2020 als gevolg van nieuwe tarieven en hardhandig optreden tegen corruptie.



Maar Algiers lijkt nu klaar om de industrie weer op te starten. Volgens de Algerijnse media zijn de beperkingen op gebruikte auto's deze week gedeeltelijk opgeheven en is Renault van plan om de productie in zijn fabriek in Oran, die sinds februari 2020 stil ligt, te hervatten.

Volgens berichten in Algerijnse media zou de Fiat-productie plaatsvinden in Oran, waar PSA Group, dat fuseerde met Fiat Chrysler om Stellantis te vormen, voorbereidingen trof om een ​​fabriek te openen toen de eerdere beperkingen werden aangekondigd.

© MAROKKO.NL 2022