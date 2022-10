El Salvador opent eerste ambassade in Afrika in Marokko

El Salvador heeft donderdag zijn eerst ambassade in Afrika geopend in de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Salvadoraanse ambtgenote Alexandra Hill Tinoco.

Volgens Tinoco heeft haar land "uitstekende betrekkingen" met Marokko en is het land de "voornaamste bondgenoot en partner in Afrika en de Maghreb-regio". De opening van de eerste ambassade van het Midden-Amerikaanse land in Afrika is een "levende getuigenis van de voortreffelijkheid van de bilaterale betrekkingen". zei Tinoco.

Ze merkte op dat het bezoek van Bourita aan San Salvador in juni 2019 "het begin markeerde van de consolidatie en versterking van de bilaterale betrekkingen, tot het punt dat Marokko de belangrijkste bondgenoot en partner in Afrika is geworden en de Maghreb-regio".



"Ondanks de geografische afstand en de culturele diversiteit van onze volkeren, delen Marokko en El Salvador dezelfde waarden en principes", betoogde ze.

De opening van het diplomatieke kantoor in Rabat komt enkele dagen nadat El Salvador tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New Yorks steun uitsprak voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara.

