Keniaanse president ontvangt Polisario-delegatie, enkele weken na intrekken erkenning SADR

De Keniaanse president Kenuliam Ruto heeft de Poliario-vertegenwoordiger in Nairobi, Bah El-Mad, ontvangen in het presidentieel paleis.

Tijdens de receptie sprak Ruto over de samenwerking tussen zijn land en het separatistische front op het gebied van visserij, mijnbouw, landbouw en toerisme en beloofde deze te intensiveren.

Het presidentiële ontvangst van de Polisario-afgevaardigde is opmerkelijk. Muro liet vorige maand nog weten de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) niet meer te erkennen. Mura maakte die verklaring tijdens de ceremonie van zijn inhuldiging tot president, in aanwezigheid van de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita. Ruto deelde diezelfde verklaring even later op Twitter maar verwijderde de Tweet nog geen twee uur later.

Betrekkingen

Kenia is één van de grootste Afrikaanse mogendheden en behoorde voor de dubbelzinnige verklaring van Ruto tot één van de belangrijkste aanhangers van het separatistische Front. Na zijn verkiezingszege ontving Ruto een felicitatieboodschap van de Marokkaanse koning Mohammed VI.

In zijn brief bedankte de Marokkaanse monarch de kersverse Keniaanse president voor zijn uitgesproken bereidheid om de betrekkingen met Marokko te consolideren, met name op het gebied van visserij, landbouw en voedselzekerheid.

De verwijdering van de Tweet en het presidentiële ontvangst van de Polisario-afgevaardigde schept echter veel onduidelijkheid over het Keniaanse standpunt inzake de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

