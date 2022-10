Adidas betuigt spijt maar weigert zellige in nieuw Algerijns voetbaltenue te erkennen als Marokkaans erfgoed

Sportartikelenfabrikant Adidas erkent dat het ontwerp van het nieuwe Algerijnse voetbaltenue is geïnspireerd door zellig ambachtelijk tegelwerk.

Dat meldt Adidas vrijdag in een verklaring. Het bedrijf heeft spijt betuigd aan Marokkaanse ambachtslieden en de ophef die is ontstaan door de nieuwe voetbaltenues van het Algerijnse nationale voetbalelftal.

Ook zegt Adidas alle vormen van culturele toe-eigening te veroordelen maar erkent de Duitse onderneming niet dat de zellige patronen in de tenues Marokkaans erfgoed zijn. De mozaïekpatronen worden al eeuwenlang veel gebruikt in de Marokkaanse ambacht. Het blijft dus onduidelijk welke stappen Adidas of de Algerijnse voetbalbond gaan nemen en of er überhaupt actie wordt ondernomen.

Het Marokkaanse ministerie van Cultuur had Adidas verzocht om het ontwerp aan te passen maar volgens Adidas was het ontwerp geïnspireerd op het Mechouar-paleis in het Algerijnse Tlemcen. De geometrische groenblauwe en gele patronen zijn echter kenmerkend voor de zellige Marokkaanse wandtegels.



"Het is een poging om Marokkaans cultureel erfgoed te stelen", schreef de advocaat van het Marokkaanse Ministerie van Cultuur aan Adidas-CEO Kasper Rorsted. Het ministerie benadrukt dat zellige "één van de meest artistieke vormen is die de originaliteit van de Marokkaanse architectuur uitdrukken", een industrie die dateert uit de 10e eeuw na Christus.

Om het cultureel erfgoed te beschermen hebben de autoriteiten in Marokko na alle ophef een patentaanvraag ingediend bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) voor de zellige van Fez. Mosterd ná de maaltijd.

