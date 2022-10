Biden noemt Pakistan 'gevaarlijk', ambassadeur op matje geroepen

Pakistan heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege uitspraken van president Joe Biden.

De president noemde Pakistan tijdens een bijeenkomst donderdag "misschien wel een van de gevaarlijkste naties ter wereld" en zette vraagtekens bij de veiligheid van het Pakistaanse atoomprogramma.

Biden zei dat het land "kernwapens heeft zonder enige samenhang". De president deed die uitspraken tijdens een besloten fondsenwervingsbijeenkomst van de Democratische Partij. De opmerkingen van Biden werden later gepubliceerd door het Witte Huis, wat kwaad bloed zette in Islamabad.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Bilawal Bhutto Zardari zei verrast te zijn en benadrukte dat de veiligheid van het Pakistaanse nucleaire arsenaal op orde is. "Wij voldoen aan iedere internationale standaard in overeenkomst met de IAEA (de internationaal atoomwaakhond).".



Zardari zei in een persconferentie dat Pakistan opheldering wil van de ambassadeur, maar gaf wel al aan dat Biden zijn uitspraken wat hem betreft niet op officiële titel deed. "Het was geen toespraak gericht tot de natie of aan het parlement. We moeten ze de mogelijkheid geven deze positie uit te leggen. Wat ons betreft hoeft dit de banden tussen de Verenigde Staten en Pakistan niet te schaden.".

Biden noemde Pakistan gevaarlijk nadat hij het had over zijn omgang met de Chinese leider Xi Jinping en hoe China zoekende is naar hoe het zich wil verhouden ten opzichte van Rusland, India en Pakistan.



De relatie tussen Islamabad en Washington is recent wat aan het verbeteren, na jaren van bekoelde betrekkingen. De voornaamste reden daarvoor is dat de VS Pakistan ervan verdenkt de taliban te steunen in Afghanistan, wat de regering ontkent.

Ook zou Pakistan onderdak hebben geboden aan Al-Qaeda-leider Osama bin Laden, die in 2011 door Amerikaanse speciale troepen zou zijn uitgeschakeld in zijn Pakistaanse schuilplaats.

© ANP 2022