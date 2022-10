Griekse grenswacht vindt 92 blote migranten, beschuldigt Turkije

De Griekse grenspolitie heeft vrijdag op de oever van de Evros, de grensrivier tussen Griekenland en Turkije, 92 naakte migranten aangetroffen.

De groep zou daar zijn achtergelaten door Turkse grenswachten, schrijft de Griekse krant Kathimerini op basis van een verklaring die de autoriteiten zaterdag deden uitgaan.

De migranten zouden aan de grenspolitie hebben verteld dat Turkse agenten ze naar de Evros hadden gereden en ze vervolgens met bootjes naar de Griekse zijde hadden overgezet. Daar werden ze achtergelaten zonder kleren en andere bezittingen.

De Griekse minister van Migratie, Notis Mitarakis, publiceerde op Twitter een foto van de naakte mannen die tevoorschijn komen uit het struikgewas, en noemde het "een schande voor de beschaving".



Griekenland beschuldigt Turkije er geregeld van dat het migranten dwingt om de grens over te steken. Turkije beschuldigt Griekenland er op zijn beurt van migranten 'terug te duwen' naar Turkije. Die zogeheten push-backs, die ook op zee plaatsvinden, zijn volgens Europees recht verboden, omdat mensen zo geen kans krijgen om asiel aan te vragen.

De landgrens tussen Griekenland en Turkije is zo'n 220 kilometer lang en loopt vrijwel volledig langs de Evros. Langs 40 kilometer staat aan Griekse zijde een grenshek. De regering in Athene is voornemens dat door te trekken langs de hele grens.

