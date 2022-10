Khalid Choukoud prolongeert Nederlandse marathontitel in recordtijd

Khalid Choukoud heeft zijn Nederlandse titel op de marathon geprolongeerd. De 36-jarige Hagenaar kwam als eerste Nederlander over de finish in het Olympisch Stadion in een persoonlijk record van 2.09.34 (officieus).

Vorig jaar zegevierde Choukoud op de NK in Amsterdam in 2.10.25, in 2016 behaalde hij in de hoofdstad zijn eerste Nederlandse titel op de marathon.

De geboren Marokkaan had een persoonlijk record van 2.09.55 staan, vorig jaar gelopen in Siena. Choukoud slaagde in Amsterdam in zijn doel om zijn eigen toptijd te verbeteren.

De Ethiopiër Tsegaye Getachew won de wedstrijd over 42,195 kilometer door de hoofdstad. De 25-jarige Getachew sprong in de laatste kilometer weg uit de voorste groep en finishte in het Olympisch Stadion in 2.04.48. Daarmee bleef hij ruim een minuut boven het parcoursrecord dat zijn landgenoot Tamirat Tola vorig jaar had neergezet: 2.03.39. Tola veroverde afgelopen zomer in Eugene de wereldtitel op de marathon.



Uitslag

De Keniaan Titus Kipruto kwam 5 seconden na Getachew als tweede over de finish, de Ethiopiër Bazezew Asmare eindigde vlak daarna als derde. Favoriet Lemi Berhanu, die met 2.04.33 van alle deelnemers het beste pr had staan, kon zijn status niet waarmaken.



De strijd om het Nederlands kampioenschap zou gaan tussen Choukoud en Richard Douma, maar Douma moest in zijn tweede marathon de titelverdediger na zo'n 27 kilometer laten gaan en stapte even later uit. Hij debuteerde dit voorjaar in Rotterdam in 2.12.21.

Choukoud kon na het afhaken van Douma zonder bedreiging naar de titel lopen. Nederlands recordhouder Abdi Nageeye, die in Rotterdam zegevierde in 2.04.56, ontbrak in Amsterdam. Hij is in voorbereiding op de marathon van New York op 6 november.

Debutant Lucas Nieuweboer eindigde bijna 6 minuten na Choukoud als tweede in het NK in 2.15.31. Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel naar Leonie Balter in 2.37.41. De 31-jarige Balter heeft een persoonlijk record staan van 2.37.00, begin dit jaar gelopen in Sevilla.

