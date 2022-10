Topman Gazprom dreigt met dichte gaskraan bij maximumprijs

Als Europa een maximumprijs verbindt aan Russisch gas, dan draait Gazprom de gaskraan dicht. Dat dreigement uitte topman Aleksej Miller van het Russische staatsgasbedrijf.

"Zo'n eenzijdige beslissing is uiteraard in strijd met bestaande contracten en zou tot beëindiging van de leveringen.".

Vorige maand had de Russische president Vladimir Poetin al een vergelijkbaar dreigement geuit. Hij stelde dat als het Westen maximale prijzen aan Russische olie en gas zou verbinden, Rusland ze die niet meer zou verkopen.

De VS pleit voor een maximale prijs voor Russische olie en heeft de G7-landen op dat vlak achter zich gekregen. De Europese Unie denkt aan een maximale prijs voor gas, al is nog onduidelijk wat voor vorm dat precies krijgt.



Rusland is na Saoedi-Arabië de tweede olie-exporteur van de wereld. Daarnaast is het land de grootste gasexporteur ter wereld. Verschuivingen in de leveringen door een boycot van Russische fossiele brandstoffen of een weigering van Rusland om te leveren zou voor nieuwe roering op de wereldmarkten leiden.

Mogelijk gaan de prijzen voor olie en gas dan ook weer omhoog.

© ANP 2022