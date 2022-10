Simons, Til en El Ghazi scoren tweemaal voor PSV tegen FC Utrecht

sport 16 okt 16:26

PSV heeft voor de 26e keer op rij een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was met 6-1 te sterk in het Philips-stadion.

Xavi Simons, Guus Til en Anwar El Ghazi scoorden ieder twee keer. Simons maakte in de achtste minuut de openingstreffer. Sander van de Streek tekende in de 24e minuut voor de gelijkmaker. Nog in de eerste helft liet Til de thuisploeg met twee doelpunten uitlopen naar 3-1. Simons maakte in de zestigste minuut zijn tweede treffer. In de slotfase voerde de ingevallen El Ghazi de score op naar 6-1.

PSV staat voorlopig aan kop in de Eredivisie, met een voorsprong van 1 punt op AZ en 2 punten op Ajax. AZ speelt later op zondag tegen Feyenoord en Ajax sluit vanaf 20.00 uur de tiende speelronde van de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. © ANP 2022