EU-missie start in Armenië na oplaaien strijd met Azerbeidzjan

Veertig EU-waarnemers gaan toezicht houden op de grens tussen kemphanen Armenië en Azerbeidzjan.

De EU-landen hebben de missie, die hooguit twee maanden moet gaan duren, bekrachtigd.

Vrijdag kwamen de kwartiermakers van de missie al aan in Armenië om de weg te plaveien voor hun veertig collega's. Die zouden heel binnenkort aan de slag moeten.

Armenië en Azerbeidzjan stemden vorige week op een Europese top in Praag in met de komst van de waarnemers. Die krijgen de taak "grenzen af te bakenen" en "vertrouwen te kweken", spraken de twee Kaukasische landen met de EU af. Dat moet helpen het afgelopen zomer weer opgelaaide conflict tussen de twee te bezweren.



De EU-waarnemers worden overgeplaatst vanuit buurland Georgië, waar ze waren geposteerd sinds de oorlog die dat land met Rusland uitvocht. Dat is niet ideaal, erkennen diplomaten, maar nieuwe vinden zou te veel tijd vergen. De missie in Georgië neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het werk daar er niet onder lijdt, laten de buitenlandministers weten.

De toezichtmissie bewijst nog eens dat de EU zich wil inspannen om bij te dragen aan het uiteindelijke doel van duurzame vrede in de zuidelijke Kaukasus, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Dat de regio bij Europa aanklopt toont ook aan dat de invloed van Rusland er taant, stellen Brusselse bronnen. Moskou was decennialang de belangrijkste beslechter van conflicten tussen de voormalige Sovjet-staten in de Kaukasus.

