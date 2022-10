Qatar organiseert na WK voetbal ook Aziatisch kampioenschap

Qatar mag na het WK voetbal ook het Aziatisch kampioenschap organiseren.

De Aziatische voetbalbond AFC wees Qatar aan als vervanger van China, dat het toernooi in de zomer van volgend jaar eigenlijk zou huisvesten.

Als gevolg van de strenge maatregelen in China tegen het coronavirus besloot dat land in mei om de organisatie terug te geven. Het bestuur van de AFC heeft Qatar aangewezen als vervangend gastland. Qatar kreeg de voorkeur boven Indonesië en Zuid-Korea, die ook hadden aangeboden de organisatie van het toernooi om de Azië Cup over te nemen.

Qatar is de regerend kampioen van Azië. De Qatarese voetballers wonnen het continentale kampioenschap in 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten. Op het WK van eind dit jaar in eigen land zit Qatar in groep A bij het Nederlands elftal, Senegal en Ecuador.



Winter

Het WK is verplaatst van de zomer naar de winter, vanwege de hoge temperaturen in de zomermaanden in Qatar. Het toernooi om de Azië Cup staat gepland voor 16 juni tot en met 16 juli 2023, maar wordt mogelijk om dezelfde reden als het WK verschoven.

Qatar organiseerde het Aziatische voetbalkampioenschap eerder in 1988 en 2011. Het land is ook kandidaat om het toernooi in 2027 te huisvesten. India en Saoedi-Arabië hebben zich eveneens kandidaat gesteld. Australië, Oezbekistan en Iran hadden een 'bid' ingediend, maar trokken zich inmiddels terug.

