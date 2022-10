Marokko sanctioneert Peru om Sahara-standpunt en roept grote zending kunstmest terug

Marokko heeft een lading van 50.000 ton kunstmest die bedoeld was voor Peru teruggeroepen.

De zending was per vrachtschip onderweg naar Callao, nabij de Peruaanse hoofdstad Lima, toen deze op verzoek van de Marokkaanse autoriteiten rechtsomkeer maakte, meldt het Peruaanse congreslid José Cueto in een interview met nieuwsdienst Exitosa.

De zending was onderdeel van een hulppakket van 150.000 ton kunstmest die door Marokko aan Peru was toegezegd. De terugroepactie is een reactie op het recente besluit van het Zuid-Amerikaanse land om de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) te erkennen.

"Terwijl Marokko zich ertoe had verbonden de producten gratis te leveren, besloot mijn regering om de betrekkingen met deze spookrepubliek te herstellen", zei de parlementariër die het recente besluit van zijn president bekritiseert. "Marokko was niet alleen bereid de meststoffen kosteloos aan te bieden, maar was ook bereid deze onmiddellijk te leveren", hekelde Cueto.



De Peruaanse president Pedro Castillo besloot in augustus om SADR te erkennen, een opmerkelijke draai omdat de Peruaanse buitenlandminister Miguel Angel Rodriguez een maand daarvóór juist had aangekondigd SADR niet meer te erkennen. Uit onvrede legde Rodriguez vorige maand zijn functie neer.

Peru schortte de banden met het Front voor het eerst op in 1999. Daarmee kwam een einde aan wat toen een 15-jarige steun aan de separatistische beweging was. De betrekkingen met Marokko werden daarna aanzienlijk verbeterd. Peru was in Latijns-Amerika een sterke pleitbezorger voor het Marokkaans karakter van de Sahara.



De verkiezing van Castillo vorig jaar zorgde echter voor een politieke aardverschuiving en maakte een einde aan de inspanningen van het Zuid-Amerikaanse land om goede betrekkingen met Marokko te onderhouden.

Nog geen drie maanden nadat president Castillo aantrad herstelde hij de betrekkingen met Polisario.

