Frankrijk: gesluierde moslima op straat doodgestoken, racistisch motief niet uitgesloten

buitenland 17 okt 20:00

In Nantes is zondagochtend een 47-jarige gesluierde moslimvrouw om het leven gekomen nadat ze op straat was neergestoken door een onbekende man.

Het voorval gebeurde zondagochtend vroeg nabij de plaatselijke moskee. Het slachtoffer, Nadia Hassade, was onderweg naar haar werk toen ze werd belaagd door een man. Drie getuigen zagen dat de dader het slachtoffer bij haar haren greep en meermaals op haar instak. Gealarmeerde hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren maar de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De vrouw is minstens twaalf keer gestoken, voornamelijk in haar bovenlichaam, meldde openbaar aanklager Renaud Gaudeul tijdens de persconferentie zondagmiddag.

Naar de verdachte wordt nog gezocht. Er zijn op dit moment geen aanhoudingen verricht. Het motief van de dader is onduidelijk. Het slachtoffer is sinds enkele jaren gescheiden van haar ex-man maar zijn betrokkenheid werd na een gesprek met de politie uitgesloten. Wel houdt de politie rekening met een racistisch motief. Het slachtoffer is een gesluierde vrouw en het voorval gebeurde nabij een moskee. © MAROKKO.NL 2022