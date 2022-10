Tanger: tientallen gewonden na gaslek in naaiatelier

In Tanger zijn maandag 27 medewerkers van een naaiatelier opgenomen in het ziekenhuis na een gaslek bij het textielbedrijf

De werknemers hadden ademhalingsproblemen en moesten naar de spoedeisende hulp.

Het incident deed zich voor bij een textielbedrijf op het industrieterrein Al Majd in de wijk El Aouama. Hulpdiensten ontvingen melding over een gaslek en rukten met groot materieel uit. Het gaslek ontstond in de energiebevoorrading van de naaimachines, waarvan een aantal butaangas gebruikt.

De meeste werknemers mochten na een controle weer weg. Drie anderen zijn opgenomen voor observatie.

© MAROKKO.NL 2022