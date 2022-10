Kenitra: 15 jaar cel voor ontvoerder Fatima-Zahra (5)

De rechtbank in Kenitra heeft een gevangenisstraf van 15 jaar opgelegd aan de man die eind september de 5-jarige Fatima-Zahra ontvoerde.

Het kind verdween 22 september nadat ze met nichtjes boodschappen ging doen in een kruidenierswinkeltje nabij haar ouderlijk huis.

Op videobeelden was te zien dat een andere klant het kind aansprak, snoep aanbod en haar vervolgens meenam. De politie opende een grote zoekactie en een dag later werd het kind teruggevonden in een bus op het busstation.

Van de dader ontbrak ieder spoor maar de politie wist aan de hand van camerabeelden zijn identiteit te achterhalen. De politie kon de voorvluchtige verdachte met behulp van de koninklijk marine inrekenen toen hij zich midden op zee schuilhield op een vissersboot.



De man bekende het meisje te hebben meegenomen naar zijn woning maar dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Hij zou hebben besloten het meisje te laten gaan toen hij weer nuchter was.

Het openbaar ministerie besloot de man te vervolgen voor ontvoering, misleiding van een minderjarige, aanranding en het gebruik van verdovende middelen.

