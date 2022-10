Adidas negeert kritiek Marokko en publiceert foto's Algerije-tenue op website

Ondanks de recente spijtbetuiging van Adidas heeft de sportartikelenfabrikant zondagochtend het nieuwe tenue van het Algerijnse voetbalelftal op de website gepubliceerd.

De recente onthulling van het Algerijnse voetbaltenue zorgde voor ophef in Marokko omdat het shirt Marokkaans cultureel erfgoed aan Algerije zou toe-eigenen.

Het Marokkaanse ministerie van Cultuur had Adidas verzocht om het ontwerp aan te passen maar volgens Adidas was het ontwerp geïnspireerd op het Mechouar-paleis in het Algerijnse Tlemcen. De geometrische groenblauwe en gele patronen zijn echter kenmerkend voor de zellige Marokkaanse wandtegels.

Adidas liet vorige week weten een positief gesprek te hebben gehad met de Marokkaanse autoriteiten en betuigde spijt aan Marokkaanse ambachtslieden voor alle ophef die was ontstaan. Het weerhield het bedrijf er echter niet van de foto's van het tenue op de officiële website te publiceren.

© MAROKKO.NL 2022