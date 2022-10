Marokko sluit akkoorden met Mauritanië en Senegal over doorlaten gaspijpleiding Nigeria-Marokko

Marokko en Nigeria hebben overeenkomst gesloten met Mauritanië en Senegal over het doorlaten van de gaspijpleiding die vanuit Nigeria naar Marokko zal lopen.

De overeenkomsten werden zondag getekend in de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott.

Een delegatie van het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM was namens Marokko aanwezig, evenals Nigeriaans, Senegalese en Mauritaanse evenknieën. Met de overeenkomst verklaren de betrokken landen bij te zullen dragen aan het realiseren van het project.

De pijpleiding die aardgas vanuit het zuiden van Nigeria naar Marokko moet transporteren loopt straks door 13 landen in West-Afrika, waaronder Mauritanië en Senegal.



Gasinfrastructuur Marokko

Het Marokkaanse deel van de Nigeria-Marokko gaspijpleiding wordt de Atlantic Dorsal genoemd en zal, zoals de naam al doet vermoeden, de ruggengraat vormen van de gasinfrastructuur die in Marokko zal worden ontwikkeld en te zijner tijd worden aangesloten op het bestaande knooppunt van EMPL, de gaspijpleiding die momenteel Marokko met Spanje (en Algerije) verbindt.

De gaspijpleiding is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en is een uitbreiding van de bestaande West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP) die Nigeria, Benin, Togo en Ghana met elkaar verbindt. Het megaproject moet een van 's werelds langste offshore-pijpleidingen worden, met een lengte van ongeveer 7.000 km.



Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa.

Het prestigieuze project heeft een geschat prijskaartje van 25 miljard dollar en leek lange tijd onrealistisch maar is nog nooit zo dicht bij realisatie geweest. Vooral gezien de vooruitgang op technisch vlak alsook de politieke mobilisatie van Marokko en Nigeria.

