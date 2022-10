Marrakech en Rabat uitgeroepen tot gaststeden CAF Women's Champions League

De steden Marrakech en Rabat organiseren de wedstrijden van de Confederation of African Football Women's Champions League.

Dat meldt de Afrikaanse voetbalbond CAF. De jaarlijkse internationale voetbalclubcompetitie voor vrouwen in Afrika vindt dit jaar plaats van 31 oktober tot 13 november.

De wedstrijd, waaraan AS FAR zal deelnemen, zal worden gespeeld in het sportcomplex van kroonprins Moulay El Hassan in Rabat en in het Grand Stade in Marrakech. De finale zal plaatsvinden in het sportcomplex Prince Moulay Abdellah in Rabat.

Acht clubs nemen deel aan Afrika's grootste voetbalclubcompetitie voor vrouwen. Groep A omvat gastclub AS FAR, bronzen medaillewinnaars van de laatste editie, Simba Queens SC (Tanzania), Green Buffaloes (Zambia) en Determine Girls (Liberia). Groep B omvat Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika), Bayelsa Queens (Nigeria), Wadi Degla (Egypte) en TP Mazembe (DR Congo).

© MAROKKO.NL 2022