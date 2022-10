Migratiepogingen vanuit Marokko naar Europa met 53% gedaald

Het aantal irreguliere migranten dat via Marokko en sub-Sahara Afrika naar de Europese Unie (EU) oversteekt, is eind september met 53 procent (op jaarbasis) afgenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex.

Ondanks de afname van de migratie via Marokko steeg het totaal aantal migranten dat illegaal de oversteek maakt naar Europa met 70 procent (op jaarbasis). De Westelijke Balkanroute blijft daarbij de meest actieve migratieroute naar de EU. Maar liefst 19.160 migranten staken in september illegaal de grens over, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Ook de centrale Middellandse Zeegebied blijft een hotspot voor illegale migranten die naar Europa oversteken. Eind september liep het aantal overtochten op tot meer dan 7.200, een toename van 5 procent vergeleken met vorig jaar.



Oekraïners Het totaal aantal illegale overtochten naar de EU is in de eerste negen maanden opgelopen tot 228.240. In deze cijfers wordt echter geen rekening gehouden met Oekraïners die via de oostelijke grenzen Europa binnenkomen.

Volgens Frontex worden Oekraïners niet gerekend tot groepen die deel uitmaken van illegale binnenkomsten. Het agentschap volgt daarbij de instructies van de EU door Oekraïne te categoriseren als "eersteklas migranten". Het aantal migranten dat vanuit Oekraïne de EU-grens overstak bereikte maar liefst 11 miljoen.

