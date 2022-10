Rente studieschuld omhoog, circa 140.000 oud-studenten geraakt

De rente op studieleningen gaat vanaf volgend jaar omhoog, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ongeveer 140.000 studenten moeten meer gaan betalen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Iedereen die studieschuld aflost, heeft een rentevaste periode van vijf jaar. De rentestijging geldt dus voor oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of eerder zijn begonnen met terugbetalen. Sinds 2016 was de rente 0 procent, maar volgend jaar stijgt die naar 0,46 procent voor studenten van het hbo en de universiteit. Maar wie voor de invoering van het leenstelsel in 2015 studeerde, en dus volgens de regels van het oude stelsel terugbetaalt, gaat 1,78 procent betalen.

Datzelfde percentage gaat gelden voor mbo'ers, of zij nu voor of na 2015 studeerden. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil dit gelijktrekken als de basisbeurs terugkeert. Het is de bedoeling dat die terugkomt in het studiejaar 2023-2024.



Leenstelsel

Oud-mbo'ers die dan al afbetalen houden voor de hele periode dat ze terugbetalen een ander rentepercentage. Hetzelfde geldt voor andere studenten die voor 2015 afstudeerden. Dat de percentages ooit anders zijn geworden, is volgens het ministerie een "politieke beslissing" geweest toen het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd.



Door het leenstelsel komen oud-studenten met veel grotere schulden op de arbeidsmarkt. Voor hen gelden andere regels voor het terugbetalen. Zij mogen daar 35 jaar over doen. Daarna wordt de restschuld kwijtgescholden. Ook telt hun totale schuld minder zwaar mee bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek.



Zorgen

Studenten die voor 2015 studeerden en hun beurs bij hun afstuderen als gift kregen, moeten het geld binnen vijftien jaar terugbetalen. Hun maandelijkse lasten zijn hoger en dus tellen die zwaarder voor een hypotheek.

Dijkgraaf zegt in een reactie zich voor te kunnen stellen dat (oud-)studenten zich zorgen maken over de rentestijging. "Vooral in een tijd dat veel zaken duurder worden." De minister benadrukt dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), verantwoordelijk voor de uitvoering, "rekening houdt met je persoonlijke situatie".

