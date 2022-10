Colombiaanse drugsbaron krijgt 35 jaar cel in VS

De Colombiaanse drugsbaron Daniel Rendón Herrera is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar.

Ook moet hij 45,7 miljoen dollar (46,5 miljoen euro) aan schadevergoedingen betalen.

De openbaar aanklager in New York zei dat zo een einde is gekomen aan de criminele carrière van "een van de meest gevreesde narco-terroristen van Colombia".

Rendón Herrera (57), bijgenaamd Don Mario, was een van de leiders van de Verenigde Zelfverdedigingsstrijdkrachten van Colombia (AUC), een paramilitaire organisatie die misdaad met politiek combineerde en zich onder meer bezighield met ontvoeringen en liquidaties van sympathisanten van de linkse rebellengroepering FARC.



In 2006 begon de regering met de ontwapening van de AUC. Rendón Herrera legde zich daar niet bij neer en trok met duizend medestrijders naar het noorden van Colombia. Daar stortte hij zich volledig op de drugshandel.

In 2009 werd hij gearresteerd en in 2018 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Vorig jaar bekende hij in de rechtbank in New York meer dan 80 ton cocaïne naar de VS te hebben gesmokkeld.

