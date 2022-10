Tweede Kamer schorst Baudet wegens niet opgeven nevenfuncties

De Tweede Kamer heeft voor een schorsing van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gestemd.

Daardoor mag Baudet een week lang niet deelnemen aan Kamerdebatten.

De sanctie was voorgesteld door het integriteitscollege van de Tweede Kamer, omdat Baudet nevenfuncties niet heeft opgegeven in het register dat hiervoor bedoeld is.

Er stemden bij een hoofdelijke stemming 119 Kamerleden vóór het voorstel om Baudet te schorsen, twee stemden tegen. De fracties van Forum voor Democratie, PVV en Groep Van Haga verlieten de zaal tijdens de stemming.



Baudet heeft onder meer niet vermeld dat hij bestuurslid is voor FVD en directeur van uitgeverij THPB Media b.v. In beide functies gaat het om commerciële activiteiten. Het college kwam vorige week met de aanbeveling om Baudet te schorsen.

Volgens Baudet worden door de regels de Kamerleden de mond gesnoerd. Het is voor hem een "principiële zaak", zegt hij over de kwestie.

