Iraanse bronnen: meer drones en andere wapens naar Rusland

Iran heeft Rusland toegezegd raketten en meer drones te leveren. Dat hebben twee hoge Iraanse functionarissen en twee Iraanse diplomaten gezegd.

De informatie is niet officieel bevestigd door de regering in Teheran.

Volgens een van de diplomaten zijn de eerste Iraanse vicepresident Mohammad Mokhber en drie andere vertegenwoordigers van de Iraanse regering, onder wie twee leden van de Revolutionaire Garde, op 6 oktober naar Moskou gereisd om over de wapenleveranties te praten. Rusland zou vooral om raketten met een verbeterde nauwkeurigheid hebben gevraagd.

Oekraïne heeft de laatste dagen hevige Russische luchtaanvallen te verduren gehad. Rusland zou onder meer kamikazedrones inzetten die het van Iran koopt. Het regime in Teheran ontkent dat het drones aan Rusland levert.



Uitgebreid bewijs

Volgens de Verenigde Staten zetten de Russen wel degelijk Iraanse drones in. Het Witte Huis stelt dat Iran liegt als het zegt dat Rusland geen Iraanse drones gebruikt om aanvallen op Oekraïne uit te voeren. Volgens Washington is daarvoor uitgebreid bewijs.

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba zei dinsdag dat hij president Volodomir Zelenski gaat voorstellen de diplomatieke banden met Iran te verbreken. Hij stelde net als de VS dat er volop bewijs is dat Iran drones heeft geleverd aan Moskou. De minister liet weten dat hij die informatie gaat overdragen aan de Europese Unie. Hij hoopt dat Brussel mede op basis van die gegevens besluit tot het opleggen van sancties aan Iran "voor het helpen van Rusland bij het doden van Oekraïners".

