Australië corrigeert fout en erkent Jeruzalem niet langer als hoofdstad van Israël, ambassadeur op het matje geroepen

Australië erkent West-Jeruzalem niet langer als hoofdstad van Israël.

De Australische regering heeft daarmee een vier jaar oude beslissing van de vorige regering teruggedraaid.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong gaf dinsdag als verklaring dat de status van Jeruzalem geregeld moet worden in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen en niet door unilaterale beslissingen van andere landen.

De toenmalige regering van de conservatieve premier Scott Morrison erkende in 2018 West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat gebeurde kort nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump hetzelfde had gedaan.



Trump verhuisde ook de ambassade van zijn land van Tel Aviv naar Jeruzalem, een stap die tot internationale kritiek en verontwaardiging leidde. In tegenstelling tot de Amerikanen behield Australië zijn ambassade in Tel Aviv en zei Morrison voorstander te blijven van een tweestatenoplossing.

Excuses Wong

"Ik weet dat dit tot ruzie en onrust heeft geleid en vandaag probeert de regering dat op te lossen", aldus Wong. "Het spijt me dat veel mensen zijn gekwetst door de beslissing van de vorige regering.".



Israël is niet gediend van gerechtigheid en ontbiedt de Australische ambassadeur. In een verklaring spreekt de Israëlische premier Lapid van "kortzichtige politieke overwegingen" die een rol zouden spelen bij het besluit. "We kunnen slechts hopen dat de Australische regering serieuzer omgaat met andere aangelegenheden. Jeruzalem is de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël en niets kan dat veranderen."

Wong benadrukte altijd een trouwe vriend van Israël te zullen blijven, maar zei zich te willen inzetten voor een tweestatenoplossing waarin Israël en een toekomstige Palestijnse staat in vrede naast elkaar zullen bestaan ​​binnen internationaal erkende grenzen.



Vrijwel alle ambassades in Tel Aviv

Zowel Israël als de Palestijnen maken aanspraak op Jeruzalem. Israël heeft West-Jeruzalem al sinds de oprichting van de staat in 1948 in handen en veel overheidsinstellingen zijn daar gevestigd, waaronder het parlement.

In de oorlog van 1967 annexeerde Israël het oostelijke deel van de stad en sinds 1980 beschouwt het heel Jeruzalem als zijn hoofdstad. Een beslissing die door de Palestijnse autoriteiten en de internationale gemeenschap niet wordt erkend. Israël wil dat alle ambassades daar worden gevestigd.



Voor alle partijen speelt Jeruzalem een sleutelrol bij het bereiken van vrede tussen de Palestijnen en bezetter Israëli. Daarom zijn er praktisch geen ambassades in de stad, maar alleen consulaten.

Marokko heeft een verbindingskantoor in Tel Aviv en overweegt er een ambassade. Nederland verhuisde in 1980 de ambassade naar Tel Aviv. De Britse premier Liz Truss zou overwegen om de Britse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

