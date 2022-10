Groene Partnerschap EU-Marokko: premier Akhannouch ontvangt Eurocommissaris Timmermans

Premier Aziz Akhannouch heeft dinsdag Eurocommissaris Frans Timmermans ontvangen in Rabat.

Timmermans is EU-commissaris voor klimaatactiebeleid en is in Marokko voor een tweedaags bezoek om nieuwe afspraken op het gebied van energie, klimaat en milieu te maken.

Het energiedeal tussen Marokko en de EU zal het volgens Akhannouch mogelijk maken om meer kansen te benutten op het gebied van energiezekerheid, groene waterstof of met betrekking tot de gaspijpleiding die Nigeria, Marokko en Europa zal verbinden.

Het groene pact speelt volgens de Marokkaanse regeringsleider een cruciale rol bij het behoud van het milieu, het stimuleren van de groene economie en het bevorderen van de energietransitie-doelstellingen van de betrokken partijen.



Het 'Groene Partnerschap' tussen Marokko en de EU is het eerste in zijn soort en werd in juni 2021 aangekondigd, in aanloop naar de milieutop COP26 in Glasgow.

In een toespraak die namens koning Mohammed VI werd voorgelezen hamerde de monarch op het belang van 'collectieve betrokkenheid' en te stoppen met uitstelgedrag bij het realiseren van concrete oplossingen voor de klimaatproblemen.

© MAROKKO.NL 2022