Politie Nantes arresteert verdachte voor moord op gesluierde moslima

De politie in de West-Franse havenstad Nantes heeft maandag een 21-jarige man opgepakt op verdenking van de moord op Nadia Hassade.

De 47-jarige gesluierde moslima werd zondagochtend op de bushalte doodgestoken toen ze op weg was naar haar baan als mantelzorger.

Drie getuigen zagen dat de dader het slachtoffer bij haar haren greep en meermaals op haar instak. Gealarmeerde hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren maar de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De verdachte is een inwoner van de wijk Bellevue, waar het slachtoffer ook woont. De verdachte heeft op dezelfde school gezeten als veel familieleden van het slachtoffer.



Het motief van de dader blijft onbekend. Wel houdt de politie rekening met een racistisch motief gezien de sluier van het slachtoffer en de nabijheid van een moskee.

Extreem gewelddadig

Uit het autopsierapport is gebleken dat de vrouw minstens 13 keer is gestoken, voornamelijk in haar borstkas. "Het was extreem gewelddadig. Ik probeerde haar wakker te houden, maar ze stierf in mijn armen", zegt een voorbijganger die zwaargewonde Nadia te hulp schoot.



Haar dood veroorzaakte een golf van solidariteit in de buurt waar bewoners al ruim 5.500 euro hebben ingezameld voor de nabestaanden.

Familieleden spoorden verdachte op

De verdachte kon worden aangehouden na onderzoek door tientallen vrienden en familieleden van Nadia. Ze bekeken camerabeelden van nabijgelegen bedrijven en identificeerden het voertuig van de verdachte.

"We waren met zo'n honderd mensen de hele nacht aan het werk om de moordenaar van mijn zus te vinden", zegt Nadia's broer tegen nieuwsdienst Ouest France. De politie zoekt nog naar het moordwapen.

