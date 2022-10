200 miljoen DH voor rehabilitatie 250 kinderbeschermingscentra

De regering in Marokko heeft een bedrag van 200 miljoen DH (€ 18,5 miljoen) vrijgemaakt voor het rehabiliteren van 250 centra voor sociale bescherming.

Dat heeft minister Aouatif Hayar (Solidariteit, Sociale Inclusie en Gezin) maandag bekend gemaakt tijdens de mondelinge vragensessie in de Tweede Kamer.

Het geld is ook bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuw protocol om straatkinderen op te sporen. "Het doel is om kinderen die door beschermingscentra zijn opgevangen effectief te kunnen ondersteunen en hun situatie te volgen", legde Hayar uit.

"Dit systeem moet ons in staat stellen om om degenen die een onderwijstraject succesvol afronden te volgen, en degenen die niet slagen beter te kunnen begeleiden naar een beroepsopleiding".



Volgens de minister is haar coalitiepartij Istiqlal er in 2022 in geslaagd de inzet van mobiele kinderbeschermingseenheden door alle regio's van Marokko te veralgemeniseren.

Hayar onderstreepte tevens dat het ministerie van Binnenlandse Zaken momenteel bezig is de voorbereiding voor een nieuwe campagne om de komende winter straatkinderen te kunnen helpen.

