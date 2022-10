Arabische landen en Marokko massaal solidair met Saoedi-Arabië na Amerikaanse kritiek op verlaagde olieproductie

Marokko is solidair met Saoedi-Arabië. Dat zei de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita maandag in een interview met de Saoedische zender Al Ekhbariya.

Volgens Bourita is het Saoedische koninkrijk "één van de sterkste fundamenten van het Arabische systeem" en zal Marokko altijd solidariteit betuigen.

Bourita benadrukt dat het Saoedische besluit, "of deze nu diplomatiek of energie-gerelateerd is, niet onderhevig kan zijn aan externe druk.". De verklaring van Bourita komt op het moment dat de Saoedische autoriteiten door de Amerikanen worden beschuldigd van het hebben van "politieke motieven" als grondslag voor de recent aangekondigde verlaging van de olieproductie door het oliekartel OPEC+.

De oliealliantie gaat de olieproductie fors naar beneden bijstellen, met wel 2 miljoen vaten per dag, om daarmee de prijzen te stutten. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd scherp gedaald door zorgen op de markt over een economische recessie door sterke renteverhogingen van centrale banken. Eerder dit jaar gingen de prijzen juist nog hard omhoog, vooral door de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen. Dat zorgde voor recordprijzen aan de pomp.



De Saoedische autoriteiten ontkennen dat de productieverlaging politiek gemotiveerd is of tegen de Verenigde Staten (VS) is. Een lager aanbod en hoge prijzen zijn in het voordeel van Rusland, dat rekent op de olieroebels om zijn oorlog in Oekraïne te financieren. Volgens Riyadh wordt bij de productiequota louter rekening gehouden met vraag en aanbod op de oliemarkt.

Door het OPEC-besluit te steunen betuigden een groep Arabische landen en Marokko hun solidariteit met de positie van Saoedi-Arabië, het grootste land in de Samenwerkingsraad van de Golf, waartoe ook Qatar, de Emiraten, Koeweit, Bahrein en het Sultanaat van Oman behoren.



Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het besluit van de Saoediërs en voert aan dat de productieknip leidt tot "het verbeteren van het vermogen van de internationale gemeenschap om de huidige economische uitdagingen het hoofd te bieden.".

Het Bahreinse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde maandag de Amerikaanse politisering van het besluit van de olielanden en prees de "cruciale rol" van de Saoediërs bij het waarborgen van de energiezekerheid en de stabiliteit van de oliemarkt.



Het Palestijnse presidentschap laat in een verklaring weten "het leiderschap en het volk Saoedi-Arabië bij te staan ​​bij alle beslissingen die het neemt om zijn soevereiniteit te behouden" en het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomde het Saoedische standpunt en verwierp alle verklaringen tégen het besluit van de oliealliantie.

Oman, Algerije, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) legden soortgelijke verklaring af en zijn het er over eens dat de productieknip op basis van economische overwegingen tot stand is gekomen.

De Organisaties voor Islamitische Samenwerking (OIC), de Samenwerkingsraad van de Golf en de Arabische Liga hadden eerder al hun solidariteit met Saoedi-Arabië aangekondigd en zich uitgesproken tegen verklaringen die het besluit ondermijnen.

